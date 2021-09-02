İstanbulluların sinekle imtihanı! Kavurucu sıcak ve çöp kara sinekleri artırdı

İstanbullular yazı sinek kabusu ile geçirdi. Özellikle sivrisinekler megakent sakinlerine kabus yaşattı. Temmuz ayından itibaren ise kara sineklerde artış görüldü. Mevsimsel olarak temmuz ve ağustos aylarında İstanbulluların şikayetleri arttı. Kurban Bayramı’nın temmuz ayına denk gelmesi, kavurucu sıcak ve çöpler kara sinek popülasyonun artmasına neden oldu. Kara sinekler sivrisinek gibi sokmuyor ancak mikrop taşıdığı için sağlığı tehdit ediyor. Yapılan araştırmalar sineklerin ilaçlara karşı direnç geliştirdiğini gösteriyor. O nedenle ilaçlama tek başına yeterli olamayabiliyor. Kara sineklerin üremesini önlemek için hem yetkililere hem de vatandaşlara "çevre temizliği" konusunda görev düşüyor.

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