18 Ocak 2025, Cumartesi

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İstanbul’dan Şam’a sivil uçuşlar başlıyor

İstanbul’dan Şam’a sivil uçuşlar başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 12:43
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Ocak’ta başlayacak Şam seferlerinin önemine vurgu yaptı. Bakan Uraloğlu, “Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY’nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır.” dedi.
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İstanbul’dan Şam’a sivil uçuşlar başlıyor
İstanbul’dan Şam’a sivil uçuşlar başlıyor
İstanbul’dan Şam’a sivil uçuşlar başlıyor
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