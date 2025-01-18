18 Ocak 2025, Cumartesi
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İstanbul’dan Şam’a sivil uçuşlar başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Ocak’ta başlayacak Şam seferlerinin önemine vurgu yaptı. Bakan Uraloğlu, “Haftada 3 frekans olarak planladığımız THY’nin Şam seferleri Suriye'de istikrarın tesisi, geçiş sürecinin tamamlanması ve tüm Suriyelileri kucaklayan bir sistemin inşası için çok önemli bir adım daha atılmış olacaktır.” dedi.