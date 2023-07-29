İstanbul'daki Suriyeliler kayıtlı oldukları illere dönecekler

İçişleri Bakanlığından yapılan bir açıklama var. O açıklamaya göre İstanbul'da ikamet eden Suriye uyruklu yabancıların, 24 Eylül 'e kadar kayıtlı oldukları illere dönmeleri gerekiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.

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