24 Eylül 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'daki son deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'e yorumladı

İstanbul'daki son deprem ne anlama geliyor? Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'e yorumladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2020 19:01
Güncelleme:24.09.2020 19:32
Tekirdağ'ın Marmara Ereğli açıklarında bugün meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un özellikle Avrupa yakasındaki ilçelerinde hissedildi. Peki yaşanan bu son deprem ne anlama geliyor? Olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Bu depremin artçıları olur mu? Tüm bu soruları ve yaşanan son gelişmeleri konunun uzmanları Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'e değerlendirdi.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğli açıklarında bugün meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un özellikle Avrupa yakasındaki ilçelerinde hissedildi. Peki yaşanan bu son deprem ne anlama geliyor? Olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Bu depremin artçıları olur mu? Tüm bu soruları ve yaşanan son gelişmeleri konunun uzmanları Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'e değerlendirdi.

İstanbul'daki son deprem ne anlama geliyor?
İstanbul'daki son deprem ne anlama geliyor?
Rektör Bağ'ın görevine son verildi
Rektör Bağ'ın görevine son verildi
Başkan Erdoğan'ın kararlılığı ile diplomasiye alan açıldı
"Başkan Erdoğan'ın kararlılığı ile diplomasiye alan açıldı"
Deprem uzmanından flaş açıklama: İstanbul'da olası büyük deprem...
Deprem uzmanından flaş açıklama: İstanbul'da olası büyük deprem...
İstanbul'da hissedilen son depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu
İstanbul'da hissedilen son depremin büyüklüğü ve merkez üssü belli oldu
Son dakika: İstanbul'da deprem sonrası ilk görüntüler
Son dakika: İstanbul'da deprem sonrası ilk görüntüler
Taksiciler topa tutmuştu! İBB'ye ikinci ret!
Taksiciler topa tutmuştu! İBB'ye ikinci ret!
İBB'ye ikinci ret
İBB'ye ikinci ret
Selçuk Bayraktar çok konuşulan o fotoğrafın hikayesini anlattı
Selçuk Bayraktar çok konuşulan o fotoğrafın hikayesini anlattı
Ankara'da kritik MGK!
Ankara'da kritik MGK!
Bakanlıktan yeni genelde!
Bakanlıktan yeni genelde!
Bakanlar Akar ve Varank'tan dikkat çeken ziyaret!
Bakanlar Akar ve Varank'tan dikkat çeken ziyaret!
Daha Fazla Video Göster