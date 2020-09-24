Tekirdağ'ın Marmara Ereğli açıklarında bugün meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un özellikle Avrupa yakasındaki ilçelerinde hissedildi. Peki yaşanan bu son deprem ne anlama geliyor? Olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Bu depremin artçıları olur mu? Tüm bu soruları ve yaşanan son gelişmeleri konunun uzmanları Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'e değerlendirdi.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğli açıklarında bugün meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un özellikle Avrupa yakasındaki ilçelerinde hissedildi. Peki yaşanan bu son deprem ne anlama geliyor? Olası büyük İstanbul depremini tetikler mi? Bu depremin artçıları olur mu? Tüm bu soruları ve yaşanan son gelişmeleri konunun uzmanları Prof. Dr. Şükrü Ersoy ve Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'e değerlendirdi.