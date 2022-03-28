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İstanbul’daki müzakereler öncesi Kiev’de son durum ne?

A Haber
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Giriş: 28.03.2022 11:36
Tüm dünyanın gözü İstanbul’da yapılacak müzakerelere çevrilmiş durumda. Müzakereler öncesi taraflar arasında dün gece hareketli saatler yaşandı. Masada elini güçlendirmek isteyen Rusya, Kiev ve çevresini bombaladı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı ve bombalamaların dün gece arttığına dikkat çekti.
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