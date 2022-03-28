İstanbul’daki müzakereler öncesi Kiev’de son durum ne?

Tüm dünyanın gözü İstanbul’da yapılacak müzakerelere çevrilmiş durumda. Müzakereler öncesi taraflar arasında dün gece hareketli saatler yaşandı. Masada elini güçlendirmek isteyen Rusya, Kiev ve çevresini bombaladı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu son durumu aktardı ve bombalamaların dün gece arttığına dikkat çekti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN