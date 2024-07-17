İstanbul'daki fahiş su faturasının nedeni belli oldu! İSKİ'den vatandaşa aleni tuzak

İstanbul'daki su faturalarının aşırı yüksek gelmesinin perde arkası ortaya çıktı. CHP'li İBB 25-35 gün arası kesmesi gereken faturaları 40. günde kesti. Böylece su kullanımı 2’nci kademe üzerinden hesaplanarak vatandaşa fatura edildi. Bir önceki aya göre neredeyse 2 katı fazla fatura ödemek zorunda kalan İstanbul halkından başta İmamoğlu olmak üzere İBB ekiplerine tepkiler çığ gibi büyüdü.

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