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İstanbul'daki fahiş su faturasının nedeni belli oldu! İSKİ'den vatandaşa aleni tuzak

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.07.2024 09:05
İstanbul'daki su faturalarının aşırı yüksek gelmesinin perde arkası ortaya çıktı. CHP'li İBB 25-35 gün arası kesmesi gereken faturaları 40. günde kesti. Böylece su kullanımı 2’nci kademe üzerinden hesaplanarak vatandaşa fatura edildi. Bir önceki aya göre neredeyse 2 katı fazla fatura ödemek zorunda kalan İstanbul halkından başta İmamoğlu olmak üzere İBB ekiplerine tepkiler çığ gibi büyüdü.
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