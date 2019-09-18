İstanbul'daki büyük yangından ilk görüntüler

İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde yer alan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor. İlk bilgilere göre yangında ölen ya da yaralanan yok. A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır olay yerinden son gelişmeleri aktardı.