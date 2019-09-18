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18.09.2019
İstanbul'daki büyük yangından ilk görüntüler
İstanbul Tuzla'daki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesi'nde yer alan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor. İlk bilgilere göre yangında ölen ya da yaralanan yok. A Haber Muhabiri Ramazan Almaçayır olay yerinden son gelişmeleri aktardı.
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