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İstanbul’da “Yüzyılın Mitingi” hazırlığı! Atatürk Havalimanı’nda miting için yoğun çalışma | AK Parti İstanbul mitingi ne zaman?

A Haber
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Giriş: 04.05.2023 08:40
AK Parti'nin, Başkan Erdoğan'ın da kalımıyla 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceği büyük İstanbul mitinginde son hazırlıklar yapılıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe çalışmalar hakkında bilgi verdi.
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