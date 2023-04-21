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İstanbul’da yüzyılın dönüşümü! Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm seferberliği

A Haber
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Giriş: 21.04.2023 11:55
Türkiye Yüzyılı'nın dirençli İstanbul'u için adımlar atılıyor. Bu kapsamda bugün Başkan Erdoğan tarafından 1,5 milyonluk dönüşümün ilk temelleri Gaziosmanpaşa'da atılmış olacak. Şehir Planlamacısı Nihat Şen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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