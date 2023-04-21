21 Nisan 2023, Cuma
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İstanbul’da yüzyılın dönüşümü! Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşüm seferberliği
Türkiye Yüzyılı'nın dirençli İstanbul'u için adımlar atılıyor. Bu kapsamda bugün Başkan Erdoğan tarafından 1,5 milyonluk dönüşümün ilk temelleri Gaziosmanpaşa'da atılmış olacak. Şehir Planlamacısı Nihat Şen, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.