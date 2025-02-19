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İstanbul’da ulaşım durma noktasına geldi: Metro ve metrobüs duraklarında izdiham!

İstanbul’da ulaşım durma noktasına geldi: Metro ve metrobüs duraklarında izdiham!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.02.2025 20:32
İstanbul'da kuvvetli kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 90'lara ulaştı. Öte yandan vatandaşlar iş çıkışı saatlerinde Gayrettepe metro durağında yoğun kalabalık oluşturdu. Benzer görüntüler Mecidiyeköy metro durağında da görülürken, vatandaşlar çalışmayan merdivenlere ve aksayan seferlere isyan etti.
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İstanbul’da ulaşım durma noktasına geldi: Metro ve metrobüs duraklarında izdiham!
İstanbul’da ulaşım durma noktasına geldi!
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