İstanbul’da ulaşım durma noktasına geldi: Metro ve metrobüs duraklarında izdiham!

İstanbul'da kuvvetli kar yağışının da etkisiyle trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 90'lara ulaştı. Öte yandan vatandaşlar iş çıkışı saatlerinde Gayrettepe metro durağında yoğun kalabalık oluşturdu. Benzer görüntüler Mecidiyeköy metro durağında da görülürken, vatandaşlar çalışmayan merdivenlere ve aksayan seferlere isyan etti.

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