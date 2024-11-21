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İstanbul'da trafik felç oldu! Ekrem İmamoğlu Almanya seyahatinde...

İstanbul'da trafik felç oldu! Ekrem İmamoğlu Almanya seyahatinde...

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 21.11.2024 22:10
İstanbul'da Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Rögarların taşması sonucu yollar göle dönerken akşam saatlerinde ise trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı. İstanbulluların işten eve gitme yolculuğu adeta zulme dönüşürken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da Almanya’da seyahatte olması dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan trafik yoğunluğunun yüzde 90'ı aşmasının ardından İmamoğlu'nun bu sorunu nasıl çözeceğine dair yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu. İmamaoğlu'na sosyal medyadan tepki yağdı.
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