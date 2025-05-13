13 Mayıs 2025, Salı
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İstanbul'da toplu ulaşım güvenliği sorgulanıyor!
İstanbul’da sadece 9 ayda yaşanan metrobüs kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 126 kişi yaralandı. Kazaların artması gözleri CHP’li İBB yönetiminin bakım sorumluluğuna çevirdi. AK Parti İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Üyesi Abdullah Aksu, “Bu, İstanbul’a sırt dönmüşlüğün fotoğrafıdır” diyerek yaşanan ihmalleri tek tek sıraladı.