İstanbul'da toplu taşımada sırt sırta yolculuk! Koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

Vaka sayılarının hızla arttığı İstanbul'da İETT otobüslerinde yaşanan yoğunluktan dolayı koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Durağı'nda otobüse binen bir vatandaş otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıklarını görmesi üzerine cep telefonu ile yoğunluğu görüntüledi.

İstanbul'da İETT otobüsüne binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. 79 KM Kayabaşı Kiptaş-Mecidiyeköy İETT hatında da koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı.

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Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Durağı'nda otobüse binen bir vatandaş otobüse binen vatandaşların büyük bir yoğunluk oluşturduğu ve sosyal mesafeye uymadıklarını görmesi üzerine cep telefonu ile yoğunluğu görüntülemek istedi.





Beyaz Masa'ya iletmek üzere görüntüyü çeken vatandaşa otobüsteki diğer yolcular tepki göstererek, araçtan inmesini istedi. Gelen tepkiler üzerine vatandaş otobüsten indi. O anları ise cep telefonu ile kaydetti.

METRODA DA AYNI GÖRÜNTÜ

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler sıkı biçimde sürdürülürken, İstanbul'da Kirazlı-Yenikapı arasındaki metro hattında sabah ve akşam saatlerinde görülen yoğunluğun önüne geçilemeyince, 'Sosyal mesafe' kuralı da yine uygulanamadı.

Bu sabah saat 07.30'dan itibaren saat 08.30'a kadar yapılan seferlerde yine yoğunluk görüldü. 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndaki aktarma noktasına gelen vagonlara binmek isteyenler kalabalık nedeniyle zorlandı. Avcılar veya Beylikdüzü'nden hareket eden metrobüslerde ise sabah saatlerinde sefer sayılarının arttırılması ve hareket saatlerinin daha da kısaltılması nedeniyle yoğunluğun kısmen azaldığı göze çarptı.