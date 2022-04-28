28 Nisan 2022, Perşembe
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İstanbul'da terör hücresi çökertildi! 3 terörist yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Sancaktepe'de bir terör hücresinin daha çökertildiğini duyurdu. 3 teröristin yakalandığı operasyonda patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirildi. İşte detaylar...