İstanbul’da terör hücresi çökertildi! 3 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Sancaktepe'de bir terör hücresinin daha çökertildiğini duyurdu. 3 teröristin yakalandığı operasyonda patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirildi. İşte detaylar...