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İstanbul'da terör hücresi çökertildi! 3 terörist yakalandı

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Giriş: 28.04.2022 01:06
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Sancaktepe'de bir terör hücresinin daha çökertildiğini duyurdu. 3 teröristin yakalandığı operasyonda patlamaya hazır 5 kg patlayıcı, bomba düzenekleri ve birçok mühimmat ele geçirildi. İşte detaylar...
İstanbul’da terör hücresi çökertildi! 3 terörist yakalandı
İstanbul'da terör hücresi çökertildi! 3 terörist yakalandı
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