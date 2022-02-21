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İstanbul’da suya yüzde 175’lik zam teklifi! Fahiş zam teklifinin perde arkası

A Haber
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Giriş: 21.02.2022 11:53
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019'da metreküp fiyatı 4 TL olan suyu 5 lira 56 kuruşa çıkardı. Şimdi ise, bu fiyatı 9 lira 60 kuruş yapmak istiyor. Peki bu fahiş zam teklifinin perde arkasında ne var? Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı.
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Fahiş zam teklifinin perde arkası
Fahiş zam teklifinin perde arkası
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