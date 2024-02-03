03 Şubat 2024, Cumartesi
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İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırısı sonrası DEAŞ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan baskınlar sonrası adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.