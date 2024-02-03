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İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırısı sonrası DEAŞ operasyonu! 17 şüpheli yakalandı

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Giriş: 03.02.2024 11:09
İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyla bağlantılı olan terör örgütü DEAŞ üyesi 17 şüpheli, İstanbul merkezli düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan baskınlar sonrası adreslerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
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