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İstanbul'da şafak vakti siber operasyon

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Giriş: 23.07.2020 11:25
Son dakika: İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda çok sayıda şüpheliye gözaltı yapıldı.

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda evlerde siber polisler arama yaparken özel harekat polisleri de destek verdi. Adreslere yapılan baskında gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbulda şafak vakti dev operasyon! Uykularında yakalandılar... İSTANBUL'DA ŞAFAK VAKTİ DEV OPERASYON! UYKULARINDA YAKALANDILAR...

Şafak vakti siber operasyon
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