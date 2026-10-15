İstanbul'da rezidansa ulaşım botlarla sağlanıyor! Kerim Ulak sahadan son durumu aktardı

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanağın ardından Sarıyer Ayazağa'da selin yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Bir rezidansın otopark girişinin tamamen suyla dolduğu bölgede, vatandaşlar binalarına botlarla girip çıkmak zorunda kaldı. Cendere Deresi'nin taşması sonucu çok sayıda araç sular altında kalırken bazı otomobiller sel sularına kapılarak sürüklendi. A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak ve kameraman Hüseyin Koçak, Ayazağa'daki son durumu görüntüleyerek bölgeden canlı yayında aktardı.