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Beykoz'da sağanak evleri suyla doldurdu: Eşyalar kullanılamaz hale geldi, bahçe duvarı yıkıldı!
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beykoz'da sağanak evleri suyla doldurdu: Eşyalar kullanılamaz hale geldi, bahçe duvarı yıkıldı!

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Beykoz'da selin yol açtığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı. Metrekareye 242 kilogram yağış düştüğü belirtilen ilçede çok sayıda evi su basarken ev eşyaları çamur içinde kaldı. Bazı evlerin duvarları yıkılırken vatandaşlar, kullanılamaz hale gelen eşyalarını dışarı çıkarmaya başladı. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve kameraman Özden Kul, Beykoz'daki son durumu yerinde görüntüleyerek selin izlerini canlı yayında aktardı.

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