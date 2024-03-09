09 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da MAHZEN-7 operasyonu! Muhammed Uray'ın suç örgütü çökertildi

İstanbul'da MAHZEN-7 operasyonu! Muhammed Uray'ın suç örgütü çökertildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.03.2024 09:09
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul düzenlenen “MAHZEN-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi" ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da MAHZEN-7 operasyonu!
İstanbul'da MAHZEN-7 operasyonu!
Tunceli sınırlarında terörist kalmadı!
Tunceli sınırlarında terörist kalmadı!
Özel okullarda ücretsiz kitap dönemi!
Özel okullarda ücretsiz kitap dönemi!
Yazar Eylem Tok ve oğlunun iade süreci!
Yazar Eylem Tok ve oğlunun iade süreci!
Altınok’tan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ittifaka sert tepki!
Altınok'tan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ittifaka sert tepki!
Başkan Erdoğan TÜGVA temsilcileriyle buluştu!
Başkan Erdoğan TÜGVA temsilcileriyle buluştu!
Futbolcular ilk kez hakim karşısında!
Futbolcular ilk kez hakim karşısında!
Esenler Otogarı’nın içler acısı hali! İBB’nin reklam belediyeciliği deşifre oldu
Esenler Otogarı’nın içler acısı hali! İBB’nin reklam belediyeciliği deşifre oldu
Başkan Erdoğan-Zelenski görüşmesi için ofisine geldi!
Başkan Erdoğan-Zelenski görüşmesi için ofisine geldi!
Ekrem İmamoğlu’nun yalanı kısa sürede patladı!
Ekrem İmamoğlu'nun yalanı kısa sürede patladı!
TÜGVA Gençlik Buluşması’nda dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı!
TÜGVA Gençlik Buluşması'nda dikkat çeken Başkan Erdoğan pankartı!
Başkan Erdoğan “TÜGVA Gençlik Buluşması”nda!
Başkan Erdoğan “TÜGVA Gençlik Buluşması”nda!
Daha Fazla Video Göster