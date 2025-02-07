İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterdi: Yollar beyaza büründü, trafikte zorlu anlar yaşandı!

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatleriyle birlikte etkisini göstermeye başladı. Birçok ilçede yollar karla kaplanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan, İstanbul Başakşehir'den canlı yayında kar yağışının güzelliklerini ve sürücülerin karşılaştığı zorlukları aktardı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

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