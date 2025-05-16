İstanbul’da İran-Avrupa buluşması sona erdi

Bir süredir ABD ile nükleer müzakereler yürüten İran bu kez İngiltere, Fransa ve Almanya ile İstanbul'da masaya oturdu. Toplantının sona erdiği bildirildi. İran’dan gelen açıklamada, “Nükleer müzakereleri ele aldık. Diplomasiyi koruyacağız. Avrupa ile tekrar görüşebiliriz.” denildi. Daha fazla ayrıntıyı A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.

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