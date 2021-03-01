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İstanbul'da ilçe ilçe kısıtlama tedbiri alınır mı? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber'de yanıtladı

A Haber
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Giriş: 01.03.2021 11:23
Güncelleme:01.03.2021 12:01
Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem başlıyor. Kısıtlamalar konusunda hangi kararlar alınacak? Kabine toplantısından hangi kararlar çıkacak? Koronavirüs ile mücadelede gelinen son durum ne? Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Her şey normale dönecek mi? İstanbul’da ilçe ilçe kapanma söz konusu olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem başlıyor. Kısıtlamalar konusunda hangi kararlar alınacak? Kabine toplantısından hangi kararlar çıkacak? Koronavirüs ile mücadelede gelinen son durum ne? Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Her şey normale dönecek mi? İstanbul'da ilçe ilçe kapanma söz konusu olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

İstanbulda ilçe bazlı tedbir gelir mi? İSTANBUL'DA İLÇE BAZLI TEDBİR GELİR Mİ?
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