Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem başlıyor. Kısıtlamalar konusunda hangi kararlar alınacak? Kabine toplantısından hangi kararlar çıkacak? Koronavirüs ile mücadelede gelinen son durum ne? Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Her şey normale dönecek mi? İstanbul’da ilçe ilçe kapanma söz konusu olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.

Son dakika haberi... Koronavirüs ile mücadelede yeni dönem başlıyor. Kısıtlamalar konusunda hangi kararlar alınacak? Kabine toplantısından hangi kararlar çıkacak? Koronavirüs ile mücadelede gelinen son durum ne? Kısıtlamalar gevşetilecek mi? Her şey normale dönecek mi? İstanbul'da ilçe ilçe kapanma söz konusu olabilir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan A Haber canlı yayınında merak edilen soruları yanıtladı.