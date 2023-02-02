İstanbul'da İETT otobüsünün durağa daldığı anlar kamerada! İşte o görüntüler...

İstanbul Bahçelievler D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken yaşanan kaza sonrası 1 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. İşte olay yerinden ilk görüntüler...