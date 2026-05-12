Başkan Erdoğan: Türkiye merkezli düşünenlere kapımız açık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. CHP'den Özgür Özel'e sert eleştiriler yaparak istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. Başkan Erdoğan konuya ilişkin "Türkiye merkezli düşünenlere kapımız açık. Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız" dedi. AK Parti'nin vizyonunu da çerçeveleyen erdoğan öz eleştirilerini cesaretle yapıp milletin istikametinden yürümeye devasm edeceklerini vurguladı.