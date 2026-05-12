AVCI yine avladı! Sanal bahis ağlarının kabusu olan yapay zeka destekli programın detayları A Haber'de

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapay zeka destekli “AVCI” programıyla yasa dışı bahis şebekelerine büyük operasyon düzenledi. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş operasyonun detaylarını aktararak programın daha önce uyuşturucu tacirlerine karşı da kullanıldığını söyledi. Yapay zekanın analiz ettiği 600 bin mesaj sayesinde şebekenin para trafiği, “finans evleri” ve örgüt yapısı deşifre edildi.