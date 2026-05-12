Burcu Köksal AK Parti'ye geçti! CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa sonrası flaş karar

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Köksal, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile birlikte AK Parti’ye katılacağını açıklarken CHP yönetimini sert ifadelerle eleştirerek Özgür Özel'in kendisini tehdit ettiğini belirtti. Başkan Erdoğan ile görüştüğünü ifade eden Köksal "Kendisine, ‘Sayın Cumhurbaşkanım, ben hep sizin karşınızda oldum CHP’deyken ama bizim savunduğumuz CHP’den eser kalmadı. Bu CHP bizim CHP’miz değil’ dedim." şeklinde konuştu.