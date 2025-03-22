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İstanbul’da eylem yasağı 27 Mart’a kadar uzatıldı!

İstanbul'da eylem yasağı 27 Mart'a kadar uzatıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 21:00
İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde, il genelinde kamu düzenini korumak ve olası provokatif eylemleri engellemek amacıyla, 19-23 Mart tarihleri arasında dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasaklamıştı. 23 Mart 2025 Pazar günü saat 06.00'da sona erecek yasak, 27 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "İl ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 23.03.2025 günü saat 00:01'den 26.03.2025 günü saat 23:59'a kadar (4 gün) süre ile her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklamasının yasaklanmasına karar verilmiştir. İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergâhını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.
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İstanbul’da eylem yasağı 27 Mart’a kadar uzatıldı!
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