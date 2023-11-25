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İstanbul’da en çok değerlenen ilçeler! İstanbullu nerede yaşamak istiyor?

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Giriş: 25.11.2023 10:31
Güncelleme:25.11.2023 10:32
Konut piyasasında fiyatlar dengelendi. Hükümet tarafından atılan adımlar, piyasalara rahatlama getirdi. Bununla birlikte ekim sonu verilerine göre İstanbul'da en çok değerlenen ilçeler belli oldu. İşte merak edilen o ilçeler…
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İstanbul’da en çok değerlenen ilçeler!
İstanbul’da en çok değerlenen ilçeler!
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