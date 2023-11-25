İstanbul’da en çok değerlenen ilçeler! İstanbullu nerede yaşamak istiyor?

Konut piyasasında fiyatlar dengelendi. Hükümet tarafından atılan adımlar, piyasalara rahatlama getirdi. Bununla birlikte ekim sonu verilerine göre İstanbul'da en çok değerlenen ilçeler belli oldu. İşte merak edilen o ilçeler…

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