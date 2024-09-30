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İstanbul'da düzenlenen

İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-30" operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

İHA
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Giriş: 30.09.2024 09:27
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-30" operasyonunda iş yerlerini kurşunlayan organize suç örgütü üyesi 23 şüphelinin yakalandığını bildirdi.
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