İstanbul’da denizin rengi değişti! Tarabya’da çamur aktı evleri su bastı

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak ve fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Sarıyer Tarabya’da denizin rengi çamur nedeniyle kahverengiye dönerken, birçok noktada bodrum katlarını su bastı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci, bölgedeki son durumu ve vatandaşların yaşadığı zor anları canlı yayında aktardı. Meteoroloji ve AKOM, sel, su baskını ve fırtına riskine karşı uyarılarını sürdürdü.