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İstanbul'da DEAŞ'a dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 12 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.