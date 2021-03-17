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İstanbul'da DEAŞ'a dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

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Giriş: 17.03.2021 05:13
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik 12 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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