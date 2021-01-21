İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden terör takvimi! |Video

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin bastırdığı takvimlerde terör örgütü elebaşlarına yer verildi. Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıldönümleri anıldı. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme başlattı. Takvimde Gezi kalkışmasına da övgüler dizildi.

CHP takviminde Kur'an-ı Kerim'in arapça okunmasına gericilik dendi. Eşcinsel evlilikler savunuldu. Azılı teröristler anıldı.

Tüm bunlar CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta dağıttığı takvimlerde ortaya çıktı.

CHPli Esenyurt Belediyesi 2020 ve 2021 yılı için bastırdığı takvimlerde skandallara imza attı.





Belediye namaz vakitlerinin ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin yer alması gereken takvimde İsmet İnönü'nün sözlerine yer verdi.

Takvimde Kur'an-ı Kerim'in Arapça okunması gericilik olarak görüldü.

Terör örgütü THKP-C VE TKP/ML terör örgütü elebaşlarının Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıldönümü anıldı.

Gezi olaylarına övgüler dizildi

Eşcinsel evlilikler de savunuldu.

İçişleri Bakanlığı yaşanan skandalla ilgili inceleme başlattı.

Müfettişler 14 bin 500 adet basılan takvimin 84 bin 100 liraya deniz mühendisliğe yaptırıldığını belirledi.

CHP'Lİ BAŞKAN TERÖR TAKVİMİNİ SAVUNDU!

Müfettişlere yazılı ifade veren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise takvimde terör örgütleri hakkında övücü bir bilgi bulunmadığını savundu.

Esenyurt halkı ise yaşanan bu skandala tepki gösterdi.