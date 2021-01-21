22 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden terör takvimi! |Video

İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediyesi'nden terör takvimi! |Video

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2021 23:56
Güncelleme:22.01.2021 00:12
CHP'li Esenyurt Belediyesi'nin bastırdığı takvimlerde terör örgütü elebaşlarına yer verildi. Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıldönümleri anıldı. İçişleri Bakanlığı, konuyla ilgili inceleme başlattı. Takvimde Gezi kalkışmasına da övgüler dizildi.

CHP takviminde Kur'an-ı Kerim'in arapça okunmasına gericilik dendi. Eşcinsel evlilikler savunuldu. Azılı teröristler anıldı.

Tüm bunlar CHP'nin İstanbul Esenyurt'ta dağıttığı takvimlerde ortaya çıktı.

CHPli Esenyurt Belediyesi 2020 ve 2021 yılı için bastırdığı takvimlerde skandallara imza attı.



Belediye namaz vakitlerinin ve Kur'an-ı Kerim ayetlerinin yer alması gereken takvimde İsmet İnönü'nün sözlerine yer verdi.
Takvimde Kur'an-ı Kerim'in Arapça okunması gericilik olarak görüldü.
Terör örgütü THKP-C VE TKP/ML terör örgütü elebaşlarının Mahir Çayan ve İbrahim Kaypakkaya'nın ölüm yıldönümü anıldı.
Gezi olaylarına övgüler dizildi
Eşcinsel evlilikler de savunuldu.

İçişleri Bakanlığı yaşanan skandalla ilgili inceleme başlattı.
Müfettişler 14 bin 500 adet basılan takvimin 84 bin 100 liraya deniz mühendisliğe yaptırıldığını belirledi.

CHP'Lİ BAŞKAN TERÖR TAKVİMİNİ SAVUNDU!

Müfettişlere yazılı ifade veren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise takvimde terör örgütleri hakkında övücü bir bilgi bulunmadığını savundu.

Esenyurt halkı ise yaşanan bu skandala tepki gösterdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
İstanbul'da CHP'li belediyeden terör takvimi!
İstanbul'da CHP'li belediyeden terör takvimi!
Türkiye Sincar'a operasyon yapacak mı?
Türkiye Sincar'a operasyon yapacak mı?
CHP neden Mehmetçiği hedef alıyor? Çarpıcı değerlendirme
CHP neden Mehmetçiği hedef alıyor? Çarpıcı değerlendirme
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
CHP'li belediyede kadına şiddet iddiası!
CHP'li belediyede kadına şiddet iddiası!
ABD ve AB ile ilişkiler nasıl olacak?
ABD ve AB ile ilişkiler nasıl olacak?
CHP'li Seyit Torun'dan itiraf gibi açıklama!
CHP'li Seyit Torun'dan itiraf gibi açıklama!
Yavaş'ın zam hamlesini AK Partili üyeler engelledi
Yavaş'ın zam hamlesini AK Partili üyeler engelledi
Ankara'da 116 yaşındaki iki kadına aşı yapıldı
Ankara'da 116 yaşındaki iki kadına aşı yapıldı
Heykel belediyesi işbaşında!
Heykel belediyesi işbaşında!
Dünya basınında nasıl yankılandı?
Dünya basınında nasıl yankılandı?
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Daha Fazla Video Göster