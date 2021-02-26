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İstanbul'da CHP yönetiminde olan 7 ilçede kazan kaynıyor! Grevler... Çöp dağları... İsyan...
İstanbul'da CHP yönetimindeki 7 ilçede işçiler grevde... Grev nedeniyle aksayan hizmetler vatandaşların sağlığını tehdit eder boyuta geldi. Maltepe'de oluşan çöp dağları ise 90 yılların İstanbul'unu andırıyor. A Haber muhabirleri 7 ilçedeki son durumu canlı yayında anlattılar.
GREVİN FATURASI SOKAKLARA YANSIDI
A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik, Maltepe ilçesindeki son durumu aktardı. A Haber muhabiri Şenlik, CHP yönetimindeki belediye yaşanan grev krizinin vatandaşlara yansıdığını söyledi. Çöplerle dolu sokakların insan sağlığını tehdit ettiğini belirten Şenlik, işçilerin maaş konusunda belediye ile anlaşmaya varmamasından dolayısı greve gittiklerini ve bunun faturasını ise bölgede yaşayan vatandaşların ödediğini belirtti. Sayıları 1500'e yakın işçilerin anlaşma sağlanana kadar greve devam edeceklerini söyledi.
BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNDE İŞÇİLER GREV KARARI ALDI
Beşiktaş'ta yaşanan son durumu ise A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı. 23 mahalleden oluşan Beşiktaş ilçesinde yaklaşık işçilerle 7 aydır sürdürülen görüşmelerden sonuç çıkmayınca işçiler grev kararı aldı. 15 Mart itibariyle sendikaya bağlı işçilerin grev kararı aldığını belirten Ergen, bu tarihten itibaren Beşiltaş'ta da çöp dağlarının görülme riskinin olduğuna dikkat çekti.