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30.10.2019
İstanbul'da çalınan ambulans bulundu! Polis havaya ateş açtı |Video
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden çalınan ambulansın görüldüğü yönündeki vatandaş ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. İhbarı değerlendiren ekipler Eyüpsultan Göktürk Göleti civarında bulunan ormanlık alanda yapılan aramada ambulans bulundu. Polis ekipleri zanlıya uyarı amaçlı havaya ateş açtı. Ayrıntıları Ramazan Almaçayır canlı yayında aktardı.
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