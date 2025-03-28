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İstanbul’da büyük bayram göçü!

İstanbul'da büyük bayram göçü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 18:58
9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte İstanbul’da büyük bir trafik yoğunluğu yaşanıyor. Şehir dışına çıkmak isteyen vatandaşlar yollara akın ederken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu yüzde 85 seviyelerine ulaştı. Özellikle TEM Mahmutbey gişeleri, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun çeşitli noktalarında trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Avrupa Yakası’nda Zincirlikuyu’dan Beylikdüzü’ne kadar trafik ağır ilerlerken, Anadolu Yakası’nda Kadıköy’den Tuzla’ya kadar uzun araç kuyrukları oluştu. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, İstanbul’da yaşanan bayram trafiğini yerinden takip ederek, vatandaşların alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini ve yoğunluğun özellikle öğleden sonra arttığını belirtti. Yetkililer, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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İstanbul’da büyük bayram göçü!
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