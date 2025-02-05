İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı! A Haber ekibi Kavacık’ta

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatleri itibarıyla birçok ilçede etkisini göstermeye başladı. Yetkililer, kar yağışının gece saatlerinde şiddetini artıracağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. A Haber muhabiri Erşan Karaca, İstanbul’un farklı noktalarından yaptığı canlı yayında son durumu aktardı. Karaca, “İstanbul Kavacık’ta kar yağışı şu an için çok etkisini göstermese de trafik yoğunluğu şimdiden artmış durumda.” ifadelerini kullandı. Yetkililer, ulaşımda aksamalara karşı sürücüleri dikkatli olmaya davet ederken, belediye ekipleri de yolların açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

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