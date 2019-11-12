BİZE ULAŞIN
12.11.2019
İstanbul’da barajların doluluk oranı alarm veriyor
İstanbul’da barajlarının doluluk oranı yüzde 39’a düştü. Kentin su kaynağı olarak en önemli barajlarından biri olan Alibeyköy Barajı’nda ise bu oran yüzde 33’e kadar geriledi. Son 6 yılın en düşük su seviyesine inen Alibeyköy Barajı havadan görüntülendi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.