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12.11.2019

İstanbul’da barajların doluluk oranı alarm veriyor

İstanbul’da barajlarının doluluk oranı yüzde 39’a düştü. Kentin su kaynağı olarak en önemli barajlarından biri olan Alibeyköy Barajı’nda ise bu oran yüzde 33’e kadar geriledi. Son 6 yılın en düşük su seviyesine inen Alibeyköy Barajı havadan görüntülendi.

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