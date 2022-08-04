04 Ağustos 2022, Perşembe
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İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde korkutan yangın! Başkan Erdoğan başhekim Leana ile görüştü
Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangın sebebiyle Başhekim Stati Leana ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan başhekimden hasta, personel ve hastane hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan tarihi hastaneyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya talimat verdi.