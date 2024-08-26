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İstanbul'da 2 suç örgütüne 'Kuyu' operasyonu! Hepsi yakalandı

İstanbul'da 2 suç örgütüne 'Kuyu' operasyonu! Hepsi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 09:07
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez'in yaptığı 2 ayrı suç örgütüne "Kuyu-20" operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.
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