İstanbul'da 2 suç örgütüne 'Kuyu' operasyonu! Hepsi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Kani Derici ve Ferit Bilmez'in yaptığı 2 ayrı suç örgütüne "Kuyu-20" operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlar kapsamında elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.