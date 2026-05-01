İstanbul’da 1 Mayıs alarmı: Kadıköy Rıhtım’da güvenlik önlemleri en üst seviyede

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Türkiye’nin kalbi İstanbul’da atarken, kutlamaların Anadolu Yakası’ndaki ana üssü olan Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. İstanbul Valiliği'nin kararıyla belirlenen resmi kutlama alanlarında geniş güvenlik önlemleri alınırken, şehrin birçok noktasında ulaşım kısıtlamaları ve geçiş yasakları uygulanıyor. A Haber muhabiri Numan Erşan Karaca, sahadaki son durumu ve alınan kritik önlemleri canlı yayında aktardı.