Başkent’te 1 Mayıs teyakkuzu

Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında hazırlıklar sürerken, başkent Ankara’da da güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kutlamaların merkezi olarak belirlenen Tandoğan Meydanı ve bu noktaya çıkan kritik güzergahlar trafiğe kapatılırken, emniyet güçleri Kızılay ve çevresinde geniş çaplı önlemler aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise yayınladığı mesajla tüm emekçilerin bayramını kutlayarak "Türkiye Yüzyılı" ve "emek odaklı politika" vurgusu yaptı. A Haber muhabiri Burcu Özüduru ve kameraman Hasancan Türkeş, Başkent’teki son durumu yerinden aktardı.