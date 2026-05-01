Şişli’de 1 Mayıs hazırlığı: Tüm yollar bariyerlerle kapatıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul’un kritik noktalarında güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Sağanak yağışın etkili olduğu megakentte, özellikle Şişli ve Mecidiyeköy güzergahında Taksim’e çıkan tüm yollar bariyerlerle kapatıldı. Bölgede ikamet edenler, çalışanlar ve turistler ancak sıkı bir belge kontrolünün ardından geçiş yapabiliyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci ve kameraman Niyazi Kurt, Şişli’deki son durumu ve alınan olağanüstü tedbirleri yerinden aktardı.