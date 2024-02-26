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İstanbul'a yeni nesil raylı ulaşım! Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hattı bugün hizmete açılıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 11:22
Marmaray'ın yapılması ile beraber atıl hale gelen Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hattı yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. 140 yıllık mazisi olan hat ile ilgili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı önemli değerlendirmelerde bulundu.
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