İstanbul'a yeni nesil raylı ulaşım! Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hattı bugün hizmete açılıyor

Marmaray'ın yapılması ile beraber atıl hale gelen Sirkeci-Kazlıçeşme banliyö hattı yapılan iyileştirme çalışmalarının ardından bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. 140 yıllık mazisi olan hat ile ilgili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı önemli değerlendirmelerde bulundu.

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