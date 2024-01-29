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İstanbul'a yeni metro! Gayrettepe - Kağıthane Metrosu Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 08:54
İstanbul Havalimanı'na ulaşımı daha da kolaylaştıracak Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı bugün hizmete girecek. Açılışını Başkan Erdoğan yapacak. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktardı.
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