İstanbul’a kazandırılan sağlık indirimleri! Pandemi engel olamadı

Türkiye bir yılı aşkın süredir pandemiyle savaşmasına rağmen, son bir yılda birçok hastane hizmete sunuldu. Üstelik o hastaneler pandemiyle mücadelede de kilit rol oynadı, oynamaya da devam ediyor. Sadece İstanbul'da 4 şehir ve 2 acil durum hastanesi açıldı. İşte son teknolojilerle donatılan o hastaneler.

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