- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul’a kazandırılan sağlık indirimleri! Pandemi engel olamadı
Türkiye bir yılı aşkın süredir pandemiyle savaşmasına rağmen, son bir yılda birçok hastane hizmete sunuldu. Üstelik o hastaneler pandemiyle mücadelede de kilit rol oynadı, oynamaya da devam ediyor. Sadece İstanbul'da 4 şehir ve 2 acil durum hastanesi açıldı. İşte son teknolojilerle donatılan o hastaneler.