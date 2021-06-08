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İstanbul’a kazandırılan sağlık indirimleri! Pandemi engel olamadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2021 13:17
Güncelleme:08.06.2021 13:17
Türkiye bir yılı aşkın süredir pandemiyle savaşmasına rağmen, son bir yılda birçok hastane hizmete sunuldu. Üstelik o hastaneler pandemiyle mücadelede de kilit rol oynadı, oynamaya da devam ediyor. Sadece İstanbul'da 4 şehir ve 2 acil durum hastanesi açıldı. İşte son teknolojilerle donatılan o hastaneler.
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