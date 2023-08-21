21 Ağustos 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları belli oldu mu? Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı
Macaristan'da diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan yurda dönüşte, gündeme ilişkin öne çıkan gelişmeler hakkında uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları hakkında "Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart’a hazırlanıyoruz." dedi.