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İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları belli oldu mu? Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı

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Giriş: 21.08.2023 14:21
Macaristan'da diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan yurda dönüşte, gündeme ilişkin öne çıkan gelişmeler hakkında uçakta önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan 2024 yılında yapılacak yerel seçimler için AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları hakkında "Daha 7-8 ay var. Bu kadar aceleci olursak yanlış olur. İstanbul ve Ankara bunların eline bırakılmaz. İstanbul ve Ankara bunların eline kaldı, hali gördünüz. Şu sıkıntıları aşacak bir kadroyla 31 Mart’a hazırlanıyoruz." dedi.
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