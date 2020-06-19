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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan LGS'ye gireceklere video mesaj: Bir baba olarak... |Video
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan LGS (Liselere Giriş Sınavı) sınavına girecek öğrencilere sosyal medya hesabı üzerinde yayınladığı video mesaj ile başarı diledi. Vali Yerlikaya mesajında "Bir baba olarak ben de aynı heyecanı yaşıyorum" dedi ve tüm önelmelerin sınava girecek öğrenciler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan LGS (Liselere Giriş Sınavı) sınavına girecek öğrencilere sosyal medya hesabı üzerinde yayınladığı video mesaj ile başarı diledi. Vali Yerlikaya mesajında "Bir baba olarak ben de aynı heyecanı yaşıyorum" dedi ve tüm önelmelerin sınava girecek öğrenciler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
Sevgili gençler,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 19, 2020
yarın sınavınız var. Biliyorum hepiniz çok heyecanlısınız.
Bizim evde de sınav heyecanı var. Bir baba olarak aynı heyecanı ben de yaşıyorum.
Emeklerinizin karşılığını inşallah en güzel şekilde alacaksınız, hepinize başarılar diliyorum.#LGS#lgs2020 pic.twitter.com/1UUEKDO5UN