İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan LGS'ye gireceklere video mesaj: Bir baba olarak... |Video

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan LGS (Liselere Giriş Sınavı) sınavına girecek öğrencilere sosyal medya hesabı üzerinde yayınladığı video mesaj ile başarı diledi. Vali Yerlikaya mesajında "Bir baba olarak ben de aynı heyecanı yaşıyorum" dedi ve tüm önelmelerin sınava girecek öğrenciler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan LGS (Liselere Giriş Sınavı) sınavına girecek öğrencilere sosyal medya hesabı üzerinde yayınladığı video mesaj ile başarı diledi. Vali Yerlikaya mesajında "Bir baba olarak ben de aynı heyecanı yaşıyorum" dedi ve tüm önelmelerin sınava girecek öğrenciler için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.