İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: Asker uğurlamaları yasaklandı

Son dakika haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında bulaşma riskini en aza indirgemek adına asker uğurlamalarının yapılmayacağını duyurdu.

İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla asker uğurlamaları ile ilgili ailelere ve asker adaylarına seslendi.

İşte Yerlikaya'nın Twitter paylaşımı:

Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Covid19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım. Herşey vatan için.