Son dakika haberine göre Kadıköy'de dün yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale ederek gözaltına aldı. İstanbul Valiliği, gözaltılarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kadıköy İskele Meydanı'nda Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak 04.02.2021 Perşembe günü toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüpheli, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 kişinin de herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır" denildi.

HDP'nin çağrısıyla dün akşam Kadıköy'de gerçekleştirilen izinsiz gösteride polis, toplanan grubu uyararak dağılmalarını istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba müdahalede bulunan polis, bazı kişileri gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

YOLU TRAFİĞE KAPATAN HDP'Lİ MİLLETVEKİLLERİNE VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Kadıköy'de eylem yapmak isteyen HDP'lilere polis müdahale etti. Gözaltına alınanların olduğu eylemde HDP'li vekiller trafiği kesti. Polisin ikna etmek istediği HDP'li vekiller trafiği açmayınca vatandaşlar HDP'lilere 'Sen nasıl vekilsin, bu ülkeyi rahat bırakın' diyerek tepki gösterdi. Onlar ise kameralara böyle yansıdı.

Kadıköy'de bir araya gelen HDP'li bir grup basın açıklaması yapmak istedi. Polis, Kadıköy Kaymakamlığı'nın gösteri ve yürüyüşlere dair aldığı karar doğrultusunda HDP'lilere izin verilmedi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HDP'liler, Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda açıklama yapmak istedi. Bölgede önlem alan polis ekipleri ise Kadıköy Kaymakamlığı'nın gösteri ve yürüyüşlerle ilgili aldığı kararı gruptakilere hatırlattı. Buna rağmen eylemde ısrar eden HDP'liler, Söğütlüçeşme Caddesi üzerinde polisle tartışmaya başladı.

HDP'li vekillerin dışında eyleme katılanlar gözaltına alındı. Gözaltıların yaşanması üzerine HDP'li milletvekilleri Dilşat Kaya Cambaz ve Musa Piroğlu trafiği kesti. Yol kesen HDP'li vekillere vatandaşlar tepki gösterince Piroğlu ve Cambaz yolu açtı.

GÖZALTINA ALINAN 58 KİŞİNİN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İLTİSAKLI OLDUĞU BELİRLENDİ

İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kadıköy İskele Meydanında Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak dün toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu 65 şüphelinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan 65 şüpheliden 58'inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, 7 şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır. Gözaltına alınan 58 şüpheliden, 1 şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı, 28 şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle, 22 şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu, 7 şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir."